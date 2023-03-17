Латвія внесла до стоп-листа 35 росіян за підтримку війни проти України

Березень, 17 в 18:13

Уряд Латвії вирішив додати до списку небажаних для країни осіб 35 персон, які підтримали повномасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України.

За даними Міністерства закордонних справ Латвії, рішення ухвалено відповідно до ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію, який передбачає заборону на в’їзд цих осіб до країни на невизначений термін.

– Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну росії в Україні, яка триває вже понад рік, і в якій через жорстокі дії російських Збройних сил щодня гинуть українські мирні жителі та солдати Збройних сил. Підтримка звірств, скоєних кремлівським режимом, означає співвідповідальність за скоєні злочини, тому в’їзд таких осіб до Латвії неприпустимий, – йдеться у повідомленні.

У листі небажаних осіб для Латвії вказані артисти, журналісти, блогери, громадські діячі та інші. Серед них – співак Ярослав Дронов (Шаман), Руслан Осташко, Юлія Барановська, Наталія Качура, Надія Бабкіна, Михайло Шахназаров та інші російські пропагандисти.