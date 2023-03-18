Ніхто не вищий за закон: Шольц про рішення МКС видати ордер на арешт Путіна

Березень, 18 в 15:23

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це Шольц заявив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо. На його думку, це свідчить про те, що ніхто не вищий за закон.

– Міжнародний кримінальний суд – правильний інститут для розслідування воєнних злочинів. Річ у тім, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз, – сказав Шольц.

МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

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За даними суду, злочини відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року, а кремлівський диктатор несе за це індивідуальну кримінальну відповідальність.

Низка лідерів з інших країн підтримали історичне рішення МКС. Серед них – президент США Джо Байден, який заявив, що Путін очевидно скоїв воєнні злочини проти України.