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В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
НАТО прапор
Фото: Depositphotos

Уряд Угорщини схвалив приєднання Фінляндії до НАТО. Це рішення відтепер не підтримала лише одна держава-член Північноатлантичного Союзу – Туреччина.

За даними Bloomberg, за вступ Фінляндії проголосували 182 зі 199 парламентарів Угорщини. Водночас угорський парламент досі не призначив голосування за вступ Швеції.

Державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер зазначив, що відносини між країнами ґрунтуються на взаємній повазі з Фінляндією.

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За його словами, Угорщина нібито не отримувала відповідних запевнень від Швеції. Водночас Менцер відкинув заяви опозиції, що ця позиція Угорщини служить інтересам країни-агресора Російської Федерації.

Головний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан нещодавно заявив, що позиція країни пов’язана із тим, що Швеція критикує знищення демократичних стандартів проти держави.

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Джерело: Bloomberg
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