Березень, 29 в 23:35

Папа Римський Франциск буде госпіталізований на “кілька днів” для лікування респіраторної інфекції.

Про це пише CNN із посиланням на слова речника Ватикану Маттео Бруні. Зазначається, що останні дні 86-річний понтифік скаржився на певні труднощі з диханням.

– Сьогодні вдень він вирушив до поліклініки Агостіно Джемеллі, щоб пройти деякі медичні обстеження. Результати цих обстежень показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції Covid-19), яка потребуватиме кілька днів відповідної лікарняної медичної терапії, – сказав Бруні.

Франциск був доставлений у лікарню, щоби здати низку аналізів, після щотижневої загальної аудієнції на площі Святого Петра. Раніше вдень у Ватикані повідомили, що візит і аналізи були заплановані.

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Графік Папи на четвер розвантажили, “щоб звільнити місце для продовження аналізів, якщо це буде необхідно”.

Понтифік останнім часом має проблеми зі здоров’ям. Його часто бачили з паличкою, а іноді він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.