Папу Франциска госпіталізували – що відомо про стан понтифіка
Папа Римський Франциск буде госпіталізований на “кілька днів” для лікування респіраторної інфекції.
Про це пише CNN із посиланням на слова речника Ватикану Маттео Бруні. Зазначається, що останні дні 86-річний понтифік скаржився на певні труднощі з диханням.
– Сьогодні вдень він вирушив до поліклініки Агостіно Джемеллі, щоб пройти деякі медичні обстеження. Результати цих обстежень показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції Covid-19), яка потребуватиме кілька днів відповідної лікарняної медичної терапії, – сказав Бруні.
Франциск був доставлений у лікарню, щоби здати низку аналізів, після щотижневої загальної аудієнції на площі Святого Петра. Раніше вдень у Ватикані повідомили, що візит і аналізи були заплановані.
Графік Папи на четвер розвантажили, “щоб звільнити місце для продовження аналізів, якщо це буде необхідно”.
Понтифік останнім часом має проблеми зі здоров’ям. Його часто бачили з паличкою, а іноді він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.