Березень, 30 в 14:49

Китайський лідер Сі Цзіньпін каже, що готується до війни.

Про це пише видання Foreign Affairs з посиланням на заяву Цзіньпіна на щорічному засіданні парламенту Китаю.

Уряд КНР уже оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю до 1,55 трлн юанів (приблизно 224,8 млрд доларів) на 2023 рік, який за останнє десятиліття подвоївся. Також уряд хоче зробити країну менш залежною від імпорту зерна.

Зараз дивляться

За останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про готовність збройних сил. Також було побудовано нові укриття в містах біля Тайванської протоки.

Поки що надто рано говорити про те, що означають ці події, і що воєнний конфлікт є неминучим. Але світові політики не можуть це ігнорувати.

Якщо Сі каже, що він готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово, пише Foreign Affairs.

У грудні 2022 року Пекін оприлюднив новий закон, який дасть змогу Народно-визвольній армії (НВАК) легше залучити свої резервні сили в разі війни. Такі заходи, як вважають аналітики, свідчать про те, що Сі виніс уроки з воєнних невдач російського президента Володимира Путіна.

У лютому вищий дорадчий орган Всекитайських зборів народних представників вніс зміни до деяких положень кримінально-процесуального законодавства щодо військових у воєнний час.

Наразі неможливо передбачити, як це рішення буде використано, проте воно може стати зброєю для переслідування тих, хто виступає проти поглинання Тайваню. Або ж Пекін може використати закон для того, щоб змусити китайських громадян підтримувати його рішення під час воєнного часу.

З грудня у Китаї відкрили безліч центрів із мобілізації національної оборони. За повідомленнями китайських державних ЗМІ, міста в провінції Фуцзянь, через протоку від Тайваню, почали будувати або модернізувати укриття і щонайменше одну лікарню швидкої допомоги воєнного часу.

У березні Фуцзянь і кілька міст провінції почали забороняти доступ до урядових вебсайтів із закордонних IP-адрес, можливо, з метою перешкодити відстеженню підготовки Китаю до війни.

Раніше американський аналітичний центр CSIS змоделював вторгнення КНР на Тайвань у 2026 році. За оцінками, це призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайванських та японських військ.

У 2021 році Пекін заявив, що витратив на оборону 209 млрд доларів, але Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру назвав цифру в 293,4 млрд доларів.

Навіть офіційна цифра КНР перевищує військові витрати всіх тихоокеанських союзників США разом узятих – Австралії, Японії, Філіппін, Південної Кореї і Таїланду.