Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом

Квітень, 05 в 9:26

Уранці 5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. О 12:00 відбудуться його переговори з польським колегою Анджеєм Дудою.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив, що Зеленський справді вже у Польщі разом з першою леді.

За його словами, Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, також буде багато зустрічей з представниками Сенату та бізнесу, з польськими рятувальниками та волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст тощо.

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– Найголовніше – ввечері буде велика промова президента для поляків та українців, які постійно, або тимчасово перебувають у Польщі, – уточнив Никифоров.

Головні теми переговорів: військова допомога Києву, обговорення стратегії, а також повоєнне відновлення і шлях України до Євросоюзу і НАТО.

Джерело: RMF FM