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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги – що туди входить

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Німеччина-прапор
Фото: Pixabay

Уряд Німеччини передав для Збройних сил України чергову партію військової допомоги, зокрема, антени, дрони та боєприпаси.

Про це повідомляють на сайті уряду ФРН.

Зазначається, що новий пакет допомоги містить: 

Зараз дивляться
  •  одну інженерну броньовану машину DACHS (загалом їх передано вже чотири);
  • вісім вантажівок Zetros (раніше було передано 52); 
  • вісім систем мобільних антен (загальна кількість сягнула 34);
  •  вісім дронів-розвідників (раніше було передано 26);
  • 23 520 патронів калібру 40 мм (загальна кількість – 83 520).

Уся передана військова допомога йде напряму від німецької промисловості.

Раніше ми розповідали, що 29 березня, бюджетний комітет Бундестагу в Німеччині схвалив надання ще €12 млрд на військову допомогу Україні.

Додаткове фінансування передбачає €3,2 млрд, які будуть виплачені у 2023 році, та кредитні лінії на період із 2024-го по 2032 рік на суму близько €8,8 млрд.

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Інженерні машини Dachs і 100 кулеметів: Німеччина оновила пакет допомоги для України

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