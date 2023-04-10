Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги – що туди входить

Квітень, 10 в 16:54

Уряд Німеччини передав для Збройних сил України чергову партію військової допомоги, зокрема, антени, дрони та боєприпаси.

Про це повідомляють на сайті уряду ФРН.

Зазначається, що новий пакет допомоги містить:

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одну інженерну броньовану машину DACHS (загалом їх передано вже чотири);

вісім вантажівок Zetros (раніше було передано 52);

вісім систем мобільних антен (загальна кількість сягнула 34);

вісім дронів-розвідників (раніше було передано 26);

23 520 патронів калібру 40 мм (загальна кількість – 83 520).

Уся передана військова допомога йде напряму від німецької промисловості.

Раніше ми розповідали, що 29 березня, бюджетний комітет Бундестагу в Німеччині схвалив надання ще €12 млрд на військову допомогу Україні.