Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги – що туди входить
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Уряд Німеччини передав для Збройних сил України чергову партію військової допомоги, зокрема, антени, дрони та боєприпаси.
Про це повідомляють на сайті уряду ФРН.
Зазначається, що новий пакет допомоги містить:
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- одну інженерну броньовану машину DACHS (загалом їх передано вже чотири);
- вісім вантажівок Zetros (раніше було передано 52);
- вісім систем мобільних антен (загальна кількість сягнула 34);
- вісім дронів-розвідників (раніше було передано 26);
- 23 520 патронів калібру 40 мм (загальна кількість – 83 520).
Уся передана військова допомога йде напряму від німецької промисловості.
Раніше ми розповідали, що 29 березня, бюджетний комітет Бундестагу в Німеччині схвалив надання ще €12 млрд на військову допомогу Україні.
Додаткове фінансування передбачає €3,2 млрд, які будуть виплачені у 2023 році, та кредитні лінії на період із 2024-го по 2032 рік на суму близько €8,8 млрд.