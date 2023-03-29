Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Німеччина виділить ще €12 млрд на військову допомогу Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Німеччина виділить ще €12 млрд на військову допомогу Україні
Фото: Depositphotos

У середу, 29 березня, бюджетний комітет Бундестагу в Німеччині схвалив надання ще €12 млрд на військову допомогу Україні.

Додаткове фінансування передбачає €3,2 млрд, які будуть виплачені у 2023 році, та кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько €8,8 млрд.

– Завдяки цим грошам Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки німецького уряду. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – йдеться у заяві представників коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті Бундестагу.

Раніше видання Der Spiegel повідомляло, що Німеччина має наміри збільшити військову допомогу Україні вп’ятеро.

Зараз дивляться

Німецький уряд хоче довести загальну суму до понад €15 млрд і значно розширити підтримку ЗСУ.

Читайте
У 2023 Канада виділить Україні $1,8 млрд фінансової допомоги

Джерело: Reuters
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка