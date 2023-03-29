Німеччина виділить ще €12 млрд на військову допомогу Україні

У середу, 29 березня, бюджетний комітет Бундестагу в Німеччині схвалив надання ще €12 млрд на військову допомогу Україні.

Додаткове фінансування передбачає €3,2 млрд, які будуть виплачені у 2023 році, та кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько €8,8 млрд.