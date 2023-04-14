Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Якщо Україна впаде, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький

Матеуш Моравецький
Фото: Офіс президента

Поразка України у розв’язаній РФ повномасштабній війні призведе до втрати миру на десятиліття. Вона, зокрема, може підштовхнути Китай напасти на Тайвань вже “наступного дня”.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу на заході Atlantic Council у Вашингтоні (США).

Він пояснив, що між ситуаціями в Україні та на Тайвані є взаємозв’язок.

Не дай Боже, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, наступного дня Китай може напасти на Тайвань… Я бачу безліч взаємозв’язків, велику взаємозалежність між ситуацією в Україні та ситуацією на Тайвані, – наголосив очільник польського уряду.

Він додав, що союзники мають продовжувати підтримку України, якщо хочуть, щоб “Тайвань залишався незалежним”.

Моравецький висловив думку, що відносини між Китаєм та РФ є “ключем до майбутнього світу”. У зв’язку з цим він висловив занепокоєння через підтримку, яку лідер КНР Сі Цзіньпін надає кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

– Я просто сподіваюся, що Китай не перетне червону лінію постачання зброї Росії… Сподіваюся, що Китай не буде підтримувати РФ у військовому плані, це дуже важливо, – пояснив прем’єр Польщі.

Читайте також
Поразка РФ в Україні стримуватиме Китай від можливого нападу на Тайвань — конгресмен
китайські солдати

Моравецький також зазначив, що поразка України у війні може стати початком кінця “золотого віку” Заходу. Він нагадав про заяву Сі Цзіньпіна, зроблену під час нещодавньої зустрічі з Путіним у Кремлі: що зараз є “унікальна можливість змінити світовий порядок, створений століття тому”.

Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця золотого віку Заходу. Перемога України – це гарантія не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної могутності, – заявив Моравецький.

Він уточнив, що метою РФ є передусім знищення України, щоб наша держава “не могла бути опорою Заходу”. І Китай, на думку політика, “швидше за все поділяє це бажання”.

Моравецький, не називаючи імен, розкритикував західних політиків, які хочуть “домогтися швидкого припинення вогню в Україні практично за будь-яку ціну”.

Політик нагадав, що ключовою зараз є рішучість союзників у підтримці нашої країни. Моравецький наголосив, що Київ прагне отримати якомога більше озброєння в рамках підготовки до контрнаступу, який “матиме вирішальне значення в наступній фазі”.

Він пояснив, що імперіалізм, колоніалізм та націоналізм є основою існування РФ. А тому агресор не зупиниться на Україні, наступною може бути Польща.

Моравецький виступив за надання нашій державі чіткого плану для вступу в НАТО, який міститиме гарантії безпеки. І майбутній саміт НАТО у Вільнюсі міг би стати найкращим місцем для цього.

Читайте також
Прем’єр Польщі підтвердив, що Україна отримає ще одну партію МіГ-29
Якщо Україна впаде, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький

Джерело: PAP

Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Китай, Польща, Російська агресія, Тайвань
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Стрілянина та вибух: у Мелітополі знову гучно
Якщо Україна впаде, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький
Говард Баффет знову в Україні: про розмінування, зустріч з Зеленським та книгу про війну
Говард Баффет
Окупанти обстріляли Куп’янський район із Градів: є поранені
Обстріл Куп'янського району
Готуємо хлопців, чекаємо постачання зброї і наближаємо перемогу – Зеленський
Володимир Зеленський
Кулеба назвав три негайних кроки, які забезпечать успіх ЗСУ на полі бою
Дмитро Кулеба
Відео
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ

Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Маргарита Верещагіна
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Якщо Україна впаде, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Якщо Україна впаде, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь