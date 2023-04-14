Якщо Україна впаде, наступного дня Китай може напасти на Тайвань – Моравецький
Поразка України у розв’язаній РФ повномасштабній війні призведе до втрати миру на десятиліття. Вона, зокрема, може підштовхнути Китай напасти на Тайвань вже “наступного дня”.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу на заході Atlantic Council у Вашингтоні (США).
Він пояснив, що між ситуаціями в Україні та на Тайвані є взаємозв’язок.
– Не дай Боже, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, наступного дня Китай може напасти на Тайвань… Я бачу безліч взаємозв’язків, велику взаємозалежність між ситуацією в Україні та ситуацією на Тайвані, – наголосив очільник польського уряду.
Він додав, що союзники мають продовжувати підтримку України, якщо хочуть, щоб “Тайвань залишався незалежним”.
Моравецький висловив думку, що відносини між Китаєм та РФ є “ключем до майбутнього світу”. У зв’язку з цим він висловив занепокоєння через підтримку, яку лідер КНР Сі Цзіньпін надає кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
– Я просто сподіваюся, що Китай не перетне червону лінію постачання зброї Росії… Сподіваюся, що Китай не буде підтримувати РФ у військовому плані, це дуже важливо, – пояснив прем’єр Польщі.
Моравецький також зазначив, що поразка України у війні може стати початком кінця “золотого віку” Заходу. Він нагадав про заяву Сі Цзіньпіна, зроблену під час нещодавньої зустрічі з Путіним у Кремлі: що зараз є “унікальна можливість змінити світовий порядок, створений століття тому”.
– Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця золотого віку Заходу. Перемога України – це гарантія не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної могутності, – заявив Моравецький.
???????????????? Premier @MorawieckiM w @AtlanticCouncil: Jeśli stracimy Ukrainę to może być to początkiem końca złotego wieku Zachodu. Zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia naszej siły gospodarczej. pic.twitter.com/4cTz2Vdw2Z
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 13, 2023
Він уточнив, що метою РФ є передусім знищення України, щоб наша держава “не могла бути опорою Заходу”. І Китай, на думку політика, “швидше за все поділяє це бажання”.
Моравецький, не називаючи імен, розкритикував західних політиків, які хочуть “домогтися швидкого припинення вогню в Україні практично за будь-яку ціну”.
Політик нагадав, що ключовою зараз є рішучість союзників у підтримці нашої країни. Моравецький наголосив, що Київ прагне отримати якомога більше озброєння в рамках підготовки до контрнаступу, який “матиме вирішальне значення в наступній фазі”.
Він пояснив, що імперіалізм, колоніалізм та націоналізм є основою існування РФ. А тому агресор не зупиниться на Україні, наступною може бути Польща.
Моравецький виступив за надання нашій державі чіткого плану для вступу в НАТО, який міститиме гарантії безпеки. І майбутній саміт НАТО у Вільнюсі міг би стати найкращим місцем для цього.
Джерело: PAP
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна