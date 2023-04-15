У Кенії члени секти померли від голоду в очікуванні кінця світу
У східному регіоні Кенії чотири члени секти померли в очікуванні швидкого кінця світу. За попередніми даними, засновник секти змушував послідовників голодувати для здобуття вічного життя.
Про це повідомляє місцева газета Daily Nation з посиланням на поліцію округу Кіліфі. У повідомленні йдеться, що декілька днів тому члени Міжнародної церкви пастора Пола Маккензі пішли до лісу, очікуючи на кінець світу та друге пришестя Христа.
Співробітники поліції стежили за діяльністю Маккензі, а згодом з’ясували місцеперебування членів секти та здійснили рейд. Під час перевірки правоохоронці знайшли тіла трьох чоловіків і жінки.
За попередніми даними, вони померли від голоду. Ще десятьох виснажених людей доправили в лікарню, шестеро з них перебувають у важкому стані.
З 2017 року поліція Кенії порушувала проти Маккензі справи за різними звинуваченнями, проте він залишався на волі. У березні пастора заарештували за підозрою в причетності до смерті від голоду двох дітей.
Джерело: Daily Nation
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко