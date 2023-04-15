У Кенії члени секти померли від голоду в очікуванні кінця світу

У східному регіоні Кенії чотири члени секти померли в очікуванні швидкого кінця світу. За попередніми даними, засновник секти змушував послідовників голодувати для здобуття вічного життя.

Про це повідомляє місцева газета Daily Nation з посиланням на поліцію округу Кіліфі. У повідомленні йдеться, що декілька днів тому члени Міжнародної церкви пастора Пола Маккензі пішли до лісу, очікуючи на кінець світу та друге пришестя Христа.

Співробітники поліції стежили за діяльністю Маккензі, а згодом з’ясували місцеперебування членів секти та здійснили рейд. Під час перевірки правоохоронці знайшли тіла трьох чоловіків і жінки.

За попередніми даними, вони померли від голоду. Ще десятьох виснажених людей доправили в лікарню, шестеро з них перебувають у важкому стані.

З 2017 року поліція Кенії порушувала проти Маккензі справи за різними звинуваченнями, проте він залишався на волі. У березні пастора заарештували за підозрою в причетності до смерті від голоду двох дітей.

Джерело: Daily Nation

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