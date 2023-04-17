У Чорному морі РФ заблокувала близько 50 суден з українським зерном – Боррель
У Чорному морі Російська Федерація знову заблокувала близько 50 суден з українським зерном. Європейський Союз має наміри надалі сприяти експорту сільськогосподарської продукції через гуманітарні коридори на кордонах між Україною та державами ЄС.
Про це заявив представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
– Наслідки війни вражають всіх нас. РФ знову блокує у Чорному морі 50 суден із зерном, що є терміново необхідним. ЄС підтримує зусилля ООН та продовжуватиме сприяння експорту через коридори солідарності ЄС, які дозволили доставити 25 млн тонн зерна для світу, – зазначив Боррель.
Посол США в Україні Бріджит Брінк звинуватила Росію в спробах задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість дотримання умов зернового коридору.
– Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує, – зазначила посол США в Україні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко