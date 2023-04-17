У Чорному морі РФ заблокувала близько 50 суден з українським зерном – Боррель

У Чорному морі Російська Федерація знову заблокувала близько 50 суден з українським зерном. Європейський Союз має наміри надалі сприяти експорту сільськогосподарської продукції через гуманітарні коридори на кордонах між Україною та державами ЄС.

Про це заявив представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

– Наслідки війни вражають всіх нас. РФ знову блокує у Чорному морі 50 суден із зерном, що є терміново необхідним. ЄС підтримує зусилля ООН та продовжуватиме сприяння експорту через коридори солідарності ЄС, які дозволили доставити 25 млн тонн зерна для світу, – зазначив Боррель.

Посол США в Україні Бріджит Брінк звинуватила Росію в спробах задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість дотримання умов зернового коридору.

– Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує, – зазначила посол США в Україні.

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