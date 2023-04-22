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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ могла незаконно депортувати до 300 тис. українських дітей – Європарламент

РФ могла незаконно депортувати до 300 тис. українських дітей – Європарламент
Фото: Depositphotos

Кількість викрадених окупантами українських дітей, яких примусово депортували на територію Російської Федерації, може становити від 16 до 300 тис.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Європейський парламент обговорив питання повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ.

– Наразі кількість може сягати від 16 до 300 тис. Таку цифру євродепутати пояснили тим, що вивозити наших дітей росіяни розпочали ще у 2014 році – з часу окупації Криму, частини Донецької й Луганської областей, – йдеться у повідомленні.

В Європарламенті вважають, що насильницька депортація знову стала можливою через безкарність винних на міжнародному рівні, а подібні злочини під час СРСР свого часу не були засуджені.

У Мінреінтеграції наголосили, що Комісія ЄС вже виділила Міжнародному кримінальному суду в Гаазі понад €10 млн та ідентифікувала 16 російських посадових осіб, відповідальних за примусове переміщення дітей з ТОТ України.

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Джерело: Мінреінтеграції

Європарламент, Війна в Україні, Депортація, Українці
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