Наразі відомо про 43 спеціальні табори, де Росія утримує та “перевиховує” українських дітей під психологічним тиском.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, депортацію українських дітей Росія розпочала ще у 2014-му році після тимчасової окупації Криму, Донецької та Луганської областей під виглядом гуманітарної програми, яка дозволяла громадянам РФ відкрито приїхати на окуповані території, обрати собі українську дитину, всиновити її та забрати на територію Росії.

Він наголосив, що зараз масштаби депортації значно більші й Росія вчиняє воєнний злочин, викрадаючи українських дітей.

Лубінець додав, що важливо юридично зафіксувати той факт, що Росія вчиняє геноцид української нації, бо саме примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу і є складовою злочину геноциду.

– Уже 9 років українські діти стають жертвами депортації. Ми всі разом маємо працювати над тим, щоб кожен воєнний злочинець, причетний до геноциду українського народу, отримав гідне і справедливе покарання, незалежно від того, чи це вище керівництво, чи виконавець злочинних наказів, – зазначив він.

Раніше Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції повідомило, що українській владі сьогодні відомо про понад 19,5 тис. українських дітей, які були депортовані під час російсько-української війни.

Джерело : Офіс омбудсмена України

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