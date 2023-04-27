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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ПАРЄ визнала ордер на арешт Путіна та назвала депортацію дітей в РФ геноцидом

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

Парламентська Асамблея Ради Європи офіційно визнала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Крім того ПАРЄ прийняла резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих в Росію. У ній вперше згадується термін геноцид щодо дій РФ в офіційному документі такого рівня.

Відповідну резолюцію підтримали 87 голосами.

резолюція ПАРЄ

Фото: Facebook/Євгенія Кравчук

У резолюції йдеться, що Росія має негайно і беззастережно припинити незаконне примусове переміщення та депортацію українських дітей, припинити надавати їм російське громадянство, а також допустити до вже переміщених дітей представників ООН та МКЧХ і забезпечити їхнє безпечне повернення.

Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Одна з членів української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук уточнила у Facebook, що резолюція:

  • наголошує, що факти депортації і насильницького переміщення українських дітей в РФ підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року;
  • вітає рішення МКС про видачу ордерів на арешт диктатора Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової;
  • підтримує необхідність документування, збору та оцінки доказів злочину геноциду;
  • закликає МКС розглянути притягнення до відповідальності за злочин геноциду винних;
  • закликає країни-учасниці розглянути можливість притягнення до відповідальності за всі злочини у національних судах;
  • закликає негайно вжити заходів, щоб припинити депортацію українських дітей.

У питанні ордеру на арешт Путіна документ розширює коло країн, де диктатора вважають офіційно підозрюваним у воєнних злочинах.

За словами нардепа Гончаренка, це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Він пояснив, що не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. Але саме ухвалення цієї резолюції розширює коло країн, де Путіна вважатимуть підозрюваним на офіційному рівні.

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Міжнародний кримінальний суд

Володимир Путін, Депортація, ПАРЄ
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