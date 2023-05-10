Біля узбережжя Хорватії знайшли затоплену дорогу, якій 7000 років

Археологи знайшли залишки 7-тисячолітньої дороги, прихованої під шарами морського мулу біля південного узбережжя Хорватії. Про це повідомив Задарський універсистет.

Там зазначили, що під час підводних археологічних досліджень затопленої неолітичної стоянки Соліне на острові Корчула археологи знайшли руїни, які здивували навіть їх самих.

Виявлена дорога з’єднувала затонуле доісторичне поселення Хварської культури з узбережжям острова Корчула. Дослідники помітили “дивні структури” на глибині близько 4,5 метрів у затоці Градіна (західне узбережжя Корчули).

Археологи виявили ретельно складені кам’яні плити, які були частиною чотириметрової комунікації, що з’єднувала штучно створений острів з узбережжям.

За допомогою радіовуглецевого аналізу збереженої деревини було встановлено, що все поселення датується приблизно 4900 роками до нашої ери.

У підводних руїнах також були знайдені крем’яні леза, кам’яні сокири та фрагменти жорен. Артефакти проливають світло на таємничий народ хвар, який оселився на островах і узбережжі північно-східної частини Адріатичного моря близько 7000 років тому.

Стародавнє затонуле городище Соліне відкрили у 2021 році археологом Мате Паріца із Задарського університету в Хорватії, коли він аналізував супутникові знімки акваторії навколо Корчули.

Джерело: Задарський університет

Фото: Задарський університет

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