Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow – міністр Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що Сполучене Королівство передає Україні ракети великої дальності Storm Shadow.

Про це він повідомив членам парламенту в Палаті громад.

За його словами, Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише на суверенній території України, й ударів не завдаватимуть по території Росії.

Передача цих систем озброєнь дасть змогу Україні якнайкраще захистити себе від жорстокої війни, яку розв’язала Росія, особливо від навмисних обстрілів цивільної інфраструктури, заявив Воллес.

Він наголосив, що Україна має право захистити себе.

Storm Shadow/SCALP – це ракети великої дальності повітряного базування, призначені для завдання глибоких ударів (удар по об’єктах у глибині оборони). Ракета здатна працювати в екстремальних умовах.

Ракета Storm Shadow стоїть на озброєнні Королівських ВПС і ВПС Франції з 2003 року, використовувалася в Перській затоці, Іраку і Лівії. Зараз ця зброя перебуває на озброєнні ще трьох країн.

Storm Shadow застосовується з винищувачів Tornado, Rafale, Mirage 2000 і в майбутньому з Eurofighter Typhoon.

Характеристики:

Маса ракети – 1300 кг,

Довжина – 5,1 м,

Дальність польоту – понад 250 км.

Джерело : The Guardian

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