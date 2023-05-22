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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Байден висміяв заяву Кремля про “ризик” через передавання F-16 Україні

Байден висміяв заяву Кремля про “ризик” через передавання F-16 Україні
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден висміяв заяву Москви про нібито ризик через передавання Україні сучасних винищувачів F-16. За його словами, ризик існує лише для громадян РФ, які беруть участь у повномасштабній війні проти України.

За даними Білого дому, журналісти під час пресконференції попросили Байдена прокоментувати заяву Кремля про те, що передавання Україні F-16 це нібито колосальний ризик.

– Для них (російських військ, – Ред.), – коротко зазначив Байден.

Байден наголосив, що США разом з союзниками навчатимуть українських пілотів для керування сучасними винищувачами.

– США з союзниками й партнерами збираються розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, – наголосив американський президент.

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Байден висміяв заяву Кремля про “ризик” через передавання F-16 Україні

Джерело: White House
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Джо Байден, Кремль, український пілот
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