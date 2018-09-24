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Пожежа в Сумах: без газу майже 2 тис. будинків

Через пожежу на газопроводі в Сумах, який сталася ще 21 вересня, без газу залишаються майже 2 тис. абонентів.

Газ

Про це повідомив на апаратній нараді в мерії представник Сумигаз, пише місцеве видання Данкор онлайн.

Зокрема, за його словами, в Сумах без газу залишаються 1640 сімей на Баранівці і 322 – на Василівці.

Ремонтні роботи тривають.

Газ планують пустити сьогодні до вечора, або завтра вранці.

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Нагадаємо, пожежа на газопроводі в Сумах сталася ввечері 21 вересня.

Фото: dreamstime.com

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