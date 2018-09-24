Росія зобов’язана звільнити Сенцова – Волкер

Докази провини Олега Сенцова не переконливі. І, як мінімум, в якості гуманітарної жесту для нього і його сім’ї, українського режисера слід звільнити з урахуванням його стану.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю Эхо Москвы.

– Олег Сенцов знаходиться у дуже важкому стані через голодування. Він був вивезений з Криму; йому насильно привласнили російське громадянство, яке він відкидає; йому пред’явлено звинувачення в тероризмі, яке він відкидає, і докази його провини, які представлені, не дуже переконливі, – сказав він.

Волкер закликав не зловживати ярликом тероризму для боротьби з політичними противниками.

– А що стосується тероризму, так, ми дуже стурбовані тероризмом на глобальному рівні і поділяємо цю стурбованість з Росією, але давайте не будемо зловживати ярликом тероризму для боротьби з політичними противниками, коли влада говорить: вони терористи, тому ми їх візьмемо, – відповів Волкер на питання про те, чому США “захищає терориста” Сенцова.

Нагадаємо, сьогодні 134-й день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці у РФ.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про “справу Сенцова”.

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