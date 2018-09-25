НБУ пропонує перевіряти клієнтів банків у реєстрі боржників

Нацбанк України має намір зобов’язати банки при відкритті або закритті рахунків фізичним особам перевіряти наявність інформації про них в Єдиному реєстрі боржників.

Згідно з проектом постанови на сайті НБУ, який пропонується для громадського обговорення, при наявності такої інформації про фізособу в реєстрі боржників банки будуть повідомляти про відкриття/закриття рахунків органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям.

Ці нововведення зумовлені змінами в законодавстві про захист прав дитини.

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До слова, раніше Нацбанк України дозволив фінустановам перейти на спрощену процедуру перевірки клієнтів.

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