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Миротворці на Донбасі: Україна, Німеччина, Франція і США готують резолюцію в ООН

Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Миротворці ООН

Про це сказав на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

– У нас є домовленість з нашими друзями – Сполученими Штатами, Німеччиною і Францією. Вчора я знову розмовляв з Хайко Маасом, з держсекретарем Майком Помпео, ми внесемо спільну резолюцію, – зазначив Клімкін.

За його словами, потрібно далі тиснути на Росію, оскільки вона намагається відбиватися руками і ногами від будь-якої справжньої миротворчої операції.

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Крім того, Клімкін зазначив, що важливо мати не лише військовий компонент місії ООН на Донбасі, але також вводити міжнародну адміністрацію і поліцейський компонент.

– Інакше Росія і надалі намагатиметься керувати окупованими територіями, і вся ідея російської так званої “миротворчої операції” – це почати процес регіоналізації та федералізації України, – пояснив міністр.

Нагадаємо, Факти ICTV розібралися, що таке миротворчі місії ООН, які конфлікти їм вдавалося вирішити і чи здатні вони стабілізувати ситуацію на Донбасі.

Фото: Getty Images

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