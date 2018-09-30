Сьогодні можуть обмежити роботу деяких станцій метро через концерт співака Енріке Іглесіаса.

Через концерт співака Енріке Іглесіаса у Києві можуть обмежити на вхід станції Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, повідомляє прес-служба КП Київський метрополітен.

– Маємо вас попередити: 30.09 у зв’язку із проведенням на НСК Олімпійський концерту Енріке Іглесіаса можливе обмеження на вхід (Не закриття) для пасажирів станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого до початку концерту, а також після його закінчення, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Метро у Дніпрі спроектує бюро Zaha Hadid

До слова, станція київського метро Політехнічний інститут буде закрита на вхід у ранковий час пік протягом двох тижнів – з 24 вересня по 5 жовтня.