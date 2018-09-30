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У Києві через концерт Енріке Іглесіаса обмежать роботу метро

Сьогодні можуть обмежити роботу деяких станцій метро через концерт співака Енріке Іглесіаса.

Метро

Через концерт співака Енріке Іглесіаса у Києві можуть обмежити на вхід станції Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, повідомляє прес-служба КП Київський метрополітен.

– Маємо вас попередити: 30.09 у зв’язку із проведенням на НСК Олімпійський концерту Енріке Іглесіаса можливе обмеження на вхід (Не закриття) для пасажирів станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого до початку концерту, а також після його закінчення, – йдеться у повідомленні.

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До слова, станція київського метро Політехнічний інститут буде закрита на вхід у ранковий час пік протягом двох тижнів – з 24 вересня по 5 жовтня.

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