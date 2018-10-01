Глухівський міський голова Мішель Терещенко заявив про наміри брати участь у виборах президента України.

Про це він заявив на прес-конференції.

– Я вимушений балотуватися на посаду президента України, – сказав Терещенко.

Водночас він визнав, що рішення ухвалив нещодавно, тому поки що не має чіткої програми, яку міг би презентувати виборцям.

Він пообіцяв представити чітке бачення свого курсу на наступній прес-конференції.

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Терещенко зазначив, що має намір залучити громадські організації та небайдужих громадян, сильних управлінців та саме з них сформувати команду .

Нагадаємо, президент Петро Порошенко переконаний у тому, що Росія буде докладати зусиль для втручання у вибори 2019 року.