PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Мішель Терещенко піде у президенти України/

Мішель Терещенко піде у президенти України

Глухівський міський голова Мішель Терещенко заявив про наміри брати участь у виборах президента України.

Про це він заявив на прес-конференції.

– Я вимушений балотуватися на посаду президента України, – сказав Терещенко.

Водночас він визнав, що рішення ухвалив нещодавно, тому поки що не має чіткої програми, яку міг би презентувати виборцям.

Він пообіцяв представити чітке бачення свого курсу на наступній прес-конференції.

Читайте: Вибори 2019: в Україні спростили процедуру голосування для переселенців

Терещенко зазначив, що має намір залучити громадські організації та небайдужих громадян, сильних управлінців та саме з них сформувати команду .

Нагадаємо, президент Петро Порошенко переконаний у тому, що Росія буде докладати зусиль для втручання у вибори 2019 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бюджет під ялинку скасовується – з 2019 Україна плануватиме бюджет на 3 роки
Що означатиме дефолт і чому Україна має домовитись з МВФ
Гройсман про підвищення цін на газ: Ми обійдемось мінімальними втратами
Анатолій Чепіга отримав Героя Росії за евакуацію Януковича
Муженко розкрив план України щодо захисту Азовського моря
Чому Україна йде під воду та як врятуватись
Олігархічна змова чи відсутність самоорганізації: як фінансуються політичні партії
Світовий банк висунув умову Україні для отримання $800 млн
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка