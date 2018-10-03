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Балуху змінили вирок

Кримському активісту, українському політв’язню Володимиру Балух, який знаходиться у сімферопольському СІЗО, змінили вирок – із 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Володимир Балух

Так званий Верховний суд Криму сьогодні знизив Балуху термін ув’язнення на один місяць, повідомляє Крим.Реалії.

Видання зазначає, що суд не задовольнив апеляцію захисту, але пом’якшив вирок, нібито “з огляду на позитивну характеристику Володимира Балуха”.

Читайте: Болить так, що задихається – Балух поскаржився на проблеми з серцем

Нагадаємо, так званий Верховний суд в окупованому Криму 10 вересня відмовив Володимиру Балуху у достроковому звільненні.

Фото: Mariana Betsa/Twitter

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