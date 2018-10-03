Кримському активісту, українському політв’язню Володимиру Балух, який знаходиться у сімферопольському СІЗО, змінили вирок – із 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.
Так званий Верховний суд Криму сьогодні знизив Балуху термін ув’язнення на один місяць, повідомляє Крим.Реалії.
Видання зазначає, що суд не задовольнив апеляцію захисту, але пом’якшив вирок, нібито “з огляду на позитивну характеристику Володимира Балуха”.
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Нагадаємо, так званий Верховний суд в окупованому Криму 10 вересня відмовив Володимиру Балуху у достроковому звільненні.
Фото: Mariana Betsa/Twitter
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