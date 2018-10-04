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Новий рік 2019: як виглядатиме головна ялинка України

Цього року головна ялинка країни на Софіївській площі у Києві буде набагато нижчою за торішню.

Про це повідомляє видання 44.ua, посилаючись на коментарі організатора новорічних свят у Києві і засновника проекту Folk Ukraine Ігоря Добруцького.

– Поки про ялинці не буду нічого розповідати, щоб не наврочити, як минулого разу. Тоді під час перевезення вона постраждала, але ми все одно зробили з неї “цукерку”. Цього року її висота буде максимально 25 метрів. Ми вже не будемо брати ялинку висотою 33 метри. Це дуже важко у плані доставки у Київ, – розповідає Добруцький.

Крім того вже стало відомо, як саме планують оформити новорічну ялинку.

 – Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлено у стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року буде 110 років з дня народження майстриці. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці, – додав засновник проекту Folk Ukraine.

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До речі, Факти ICTV зробив підбірку головних новорічних ялинок України з 2007 року.

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