Сьогодні у Петриківці Дніпропетровської області перша леді Марина Порошенко і голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко відкрили сучасний інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами.

Інклюзивно-ресурсний центр за проектом Дніпропетровської ОДА облаштований у приміщенні колишніх майстерень Петриківської школи. Тут створили всі необхідні умови для того, аби особливі діти не відчували ніяких обмежень. На вході до центру встановлені пандуси, широкі двері, всередині немає порогів, у вбиральнях є перила і кнопки виклику. Сам центр став яскравим життєрадісним простором.

У центрі є зони для індивідуальних і групових занять. У ресурсній кімнаті діти отримуватимуть побутові навички і будуть грати у розвиваючі ігри. Покращувати фізичний стан вони зможуть в залі лікувальної фізкультури, де розміщено інтерактивну підлогу.

– Проектор на стелі показує зображення на підлогу. Коли дитина торкається віртуального килима, він ніби оживає – змінюється зображення, з’являються звукові ефекти. Дитина може зіграти в м’яч на футбольному полі або пройтися берегом моря, слухаючи шум води – всього доступні більше 90 сюжетів. За допомогою інтерактивної підлоги діти будуть розвивати логіку, вчити нові слова або вчитися рахувати, – розповіла директор інклюзивної-ресурсного центру Наталія Шевченко.

В інклюзивно-ресурсному центрі навчатимуться діти від 2 до 18 років. Для них також передбачена індивідуальна програма занять з психологом і логопедом.



Марина Порошенко і Валентин Резніченко відкрили інклюзивно-ресурсний центр / 2 фотографии

– Дніпропетровська область одна з перших приєдналася до нашого проекту інклюзивної освіти в Україні. За цей час вона показала вражаючі результати. У регіоні вже відкрито 255 інклюзивних шкіл, в яких навчаються 800 дітей з особливими потребами. Розуміємо, що це не просто слова, а реальні зміни. Сьогодні ми відкрили 22-й інклюзивного-ресурсний центр в області. І найбільша подяка за це – щасливі очі дітей та їхніх батьків. Думаю, це додає їм упевненості в майбутньому їх дітей, – сказала Марина Порошенко.

– Зараз в школах Дніпропетровщини вчиться в три рази більше особливих дітей, ніж три роки тому. Цей результат надихає нас на втілення нових інклюзивних проектів, – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. – Ми кардинально міняємо школи по всій області – робимо їх безбар’єрними, оснащуємо пандусами та підйомниками. А ще відкриваємо медіатеки і ресурсні кімнати – зараз в регіоні їх уже 120.

Валентин Резніченко і Юрій Голик

– Перший інклюзивно-ресурсний центр в Україні ми відкрили у 2017 році на базі Солонянської школи. Зараз створюємо такі по всій області, – повідомив радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик. – Вони покликані допомогти особливим дітям соціалізуватися. Адже дуже важливо, щоб вони не відчували себе забутими, спілкувалися, вели звичайне життя, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.

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Створення в Дніпропетровській області освітнього середовища для особливих дітей – частина соціальної програми глави Фонду Порошенка, дружини Президента України Марини Порошенко.