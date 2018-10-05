PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Марина Порошенко і Валентин Резніченко відкрили інклюзивно-ресурсний центр/

Марина Порошенко і Валентин Резніченко відкрили інклюзивно-ресурсний центр

Сьогодні у Петриківці Дніпропетровської області перша леді Марина Порошенко і голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко відкрили сучасний інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами.

Інклюзивно-ресурсний центр за проектом Дніпропетровської ОДА облаштований у приміщенні колишніх майстерень Петриківської школи. Тут створили всі необхідні умови для того, аби особливі діти не відчували ніяких обмежень. На вході до центру встановлені пандуси, широкі двері, всередині немає порогів, у вбиральнях є перила і кнопки виклику. Сам центр став яскравим життєрадісним простором.

У центрі є зони для індивідуальних і групових занять. У ресурсній кімнаті діти отримуватимуть побутові навички і будуть грати у розвиваючі ігри. Покращувати фізичний стан вони зможуть в залі лікувальної фізкультури, де розміщено інтерактивну підлогу.

– Проектор на стелі показує зображення на підлогу. Коли дитина торкається віртуального килима, він ніби оживає – змінюється зображення, з’являються звукові ефекти. Дитина може зіграти в м’яч на футбольному полі або пройтися берегом моря, слухаючи шум води – всього доступні більше 90 сюжетів. За допомогою інтерактивної підлоги діти будуть розвивати логіку, вчити нові слова або вчитися рахувати, – розповіла директор інклюзивної-ресурсного центру Наталія Шевченко.

В інклюзивно-ресурсному центрі навчатимуться діти від 2 до 18 років. Для них також передбачена індивідуальна програма занять з психологом і логопедом.

image image
Марина Порошенко і Валентин Резніченко відкрили інклюзивно-ресурсний центр / 2 фотографии

– Дніпропетровська область одна з перших приєдналася до нашого проекту інклюзивної освіти в Україні. За цей час вона показала вражаючі результати. У регіоні вже відкрито 255 інклюзивних шкіл, в яких навчаються 800 дітей з особливими потребами. Розуміємо, що це не просто слова, а реальні зміни. Сьогодні ми відкрили 22-й інклюзивного-ресурсний центр в області. І найбільша подяка за це – щасливі очі дітей та їхніх батьків. Думаю, це додає їм упевненості в майбутньому їх дітей, – сказала Марина Порошенко.

– Зараз в школах Дніпропетровщини вчиться в три рази більше особливих дітей, ніж три роки тому. Цей результат надихає нас на втілення нових інклюзивних проектів, – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. – Ми кардинально міняємо школи по всій області – робимо їх безбар’єрними, оснащуємо пандусами та підйомниками. А ще відкриваємо медіатеки і ресурсні кімнати – зараз в регіоні їх уже 120.

Валентин Резніченко і Юрій Голик

– Перший інклюзивно-ресурсний центр в Україні ми відкрили у 2017 році на базі Солонянської школи. Зараз створюємо такі по всій області, – повідомив радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик. – Вони покликані допомогти особливим дітям соціалізуватися. Адже дуже важливо, щоб вони не відчували себе забутими, спілкувалися, вели звичайне життя, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.

Читайте: Марина Порошенко відкрила перший в Україні інклюзивний парк

Створення в Дніпропетровській області освітнього середовища для особливих дітей – частина соціальної програми глави Фонду Порошенка, дружини Президента України Марини Порошенко.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

49% жителів Дніпра задоволені роботою губернатора Валентина Резніченка
Центр матері та дитини стане унікальним медзакладом Дніпропетровщини – Резніченко
Марина Порошенко відкрила перший в Україні інклюзивний парк
Петро Порошенко: Ремонт доріг на Дніпропетровщині став можливим завдяки децентралізації
Валентин Резніченко
На Дніпропетровщині запрацювала перша в регіоні міні-гідроелектростанція – Резніченко
Валентин Резніченко: Реабілітаційний центр надав допомогу 1700 воїнам АТО
Валентин Резніченко: Від підтоплень будинків врятували півтори тисячі криворожан
валентин резниченко
Резніченко переводить Дніпропетровщину на сонячну енергію
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка