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НАБУ проводить обшук у судді Вищого госпсуду

НАБУ проводить обшуки у одного з суддів Вищого господарського суду України. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

– Детективи Національного антикорупційного бюро проводять санкціоновані обшуки в одного з суддів Вищого господарського суду в рамках розслідування кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення, внесення до декларації недостовірних даних, одержання коштів злочинним шляхом, – заявили у прес-службі НАБУ, передає Інтерфакс-Україна.

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Однак в НАБУ не уточнили про кого з суддів йдеться.

Раніше Факти ICTV писали, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними оперативно-розшукові дії НАБУ у так званій бурштиновій справі.

Фото: НАБУ

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