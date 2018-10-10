Смертна кара – пережиток минулого чи ефективне покарання за правопорушення? У Всесвітній день боротьби зі смертною карою Факти ICTV розповідають, в яких країнах застосовується та чи варто обирати таке покарання.
Сьогодні, 10 жовтня, відзначається Всесвітній день боротьби зі смертною карою.
Всесвітня коаліція по забороні смертної кари заснувала цей день у 2003 році задля скорочення кількості смертних вироків у світі.
Смертна кара дозволена у 58 країнах світу, у тому числі і у США.
Факти ICTV проаналізували світовий досвід використання смертної кари. Чи варто використовувати такий метод покарання?
Смертна кара: пережиток минулого?
У світовій пресі не припиняються дискусії на тему: смертна кара – це пережиток минулого чи ефективне покарання за правопорушення?
Зазначимо, що кількість країн, які відмовляються від смертної кари постійно збільшується.
На сьогоднішній день 102 держави, серед них і Україна, на законодавчому рівні повністю відмовилися від смертної кари.
У 22 країнах у минулому році цей вид покарання все ще використовувався. Але є також країни, в яких смертна кара офіційно не заборонена, але на практиці застосовується вкрай рідко.
Водночас 2015-й став рекордним за кількістю вироків до смертної кари – 1634 особи.
За даними Міжнародної неурядової організації Amnesty International, в минулому році були страчені 933 особи. Але це лише приблизні дані. Оскільки реальна кількість страчених у світі набагато вища і вимірюється десятками тисяч.
Причина – багато держав не оприлюднюють статистику.
Вони приховують кількість винесених смертних вироків, як державну таємницю. Так роблять, наприклад, в Китаї, де мінімум за 46 порушень передбачена смертна кара.
Смертна кара у світі
Найбільше число страт у 2016-му здійснили 5 держав – Китай, Іран, Пакистан, Саудівська Аравія і… США.
У кожній з цих країн є свої особливості щодо застосування цього виду покарання.
- Так, в Ірані смертна кара поширюється на неповнолітніх.
Закони країни дозволяють притягувати до такого покарання дівчаток з 9-ти років, а хлопчиків – з 15-ти. За даними Amnesty International, в минулому році в Ірані було, щонайменше, 49 неповнолітніх засуджених. Більшість з них були засуджені до смертної кари за вбивства, зґвалтування, злочини пов’язані з наркотиками.
Але були й ті, яких засудили за богохульство, що в Ірані прирівнюється до загрози національної безпеки.
Застосовується смертна кара в Ірані і по відношенню до корупціонерів. Так, в березні 2016-го, суд засудив мільярдера Бабака Занджани до смертної кари за корупцію та розкрадання державних коштів від продажу нафти.
- Саудівська Аравія використовує практику масової страти.
Наприклад, 2 січня 2016 року за звинуваченням у тероризмі були обезглавлені 47 осіб, включаючи відомого шиїтського проповідника Нимр ан-Німра. Влада країни часто використовує цей вид покарання як показовий процес.
- А ось в Пакистані більшість смертних вироків – за наркозлочини.
Також в країні існує традиція забивати до смерті камінням за богохульство або гомосексуальність.
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Смертна кара у Білорусі
Північний сусід України – Білорусь – єдина держава в Європі, де застосовується смертна кара.
За останні 20 років у цій країні було розстріляно понад 300 осіб.
Як відзначають міжнародні та білоруські правозахисники, судові процеси в Білорусі проводяться в режимі підвищеної секретності.
Згідно з законодавством країни, забороняється видача родичам тіл страчених для поховання.
Залишається багато питань також з приводу умов утримання засуджених, виконання самого вироку, а також безіменних поховань.
Правозахисники нагадують про можливість судових помилок: наприклад, серійний вбивця Геннадій Міхасевіч за 14 років позбавив життя 36 жінок. І за ці роки пройшло 11 судових процесів, в результаті яких за скоєні Міхасевичем злочини засудили 14 невинних.
Україна і смертна кара
В Україні смертні кару відмінили 15 років тому.
Однак, у 1995 році Україна була в числі країн, які провели найбільшу кількість смертних кар.
Засуджували до страти українців за умисне вбивство з обтяжливими обставинами, диверсію, посягання на життя держдіяча, представника іноземної держави, суддю або працівника правоохоронного органу.
Сьогодні страчувати пропонують за корупційні оборудки та злочини в зоні ООС. Так, у 2015 році Сергій Каплін зареєстрував у Раді законопроект, який вводить смертну кару за корупційні злочини.
Аргументи “за” і “проти” смертної кари
Дискусії на тему: чи має держава право вдаватися до смертної кари як засобу кримінального покарання своїх громадян не вщухають у пресі і суспільстві.
Так, прибічники збереження смертної кари наводять такі аргументи:
- По-перше, страта – це захист суспільства від найбільш небезпечних злочинців;
- По-друге, смертна кара дозволяє економити державні кошти на утримання ув’язнених. Чому платники податків і, зокрема, родичі і близькі жертви, повинні забезпечувати довічне утримання злочинця;
- По-третє, страта – це потужний стримуючий фактор для самих злочинців.
Противники смертної кари наводять інші аргументи:
- Перше, можливість судової помилки;
- Друге, смертна кара суперечить праву людини на життя;
- Третє, вбиваючи злочинця держава бореться з наслідками, а не з причинами, які привели людину до злочину.
- Четверте, економічна сторона (стратити дешевше, ніж утримувати) – аморальна. Оскільки немає нічого важливішого за життя людини.
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Іван Стахурський