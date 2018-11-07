Українського журналіста Романа Сущенка етапували у виправну колонію у Кіровській області.
Про це повідомив адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін у Twitter.
За його словами, Сущенка відправили у виправну колонію № 11, яка знаходиться у місті Кірово-Чепецьк, селі Утробіно.
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Нагадаємо, 12 червня у Москві Романа Сущенка засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.
Через два місяці Верховний суд Росії відхилив апеляцію і підтвердив вирок.
Фото: Mark Feygin.
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