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Сущенка етапували до колонії у Кіровській області РФ

Українського журналіста Романа Сущенка етапували у виправну колонію у Кіровській області.

Про це повідомив адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін у Twitter.

За його словами, Сущенка відправили у виправну колонію № 11, яка знаходиться у місті Кірово-Чепецьк, селі Утробіно.

Читайте: У сім’ї Романа Сущенка сталося горе

Нагадаємо, 12 червня у Москві Романа Сущенка засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Через два місяці Верховний суд Росії відхилив апеляцію і підтвердив вирок.

Фото: Mark Feygin.

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