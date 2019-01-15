На Водохреща, 19 січня, в Україні не буде традиційних морозів.

Прогноз погоди на Водохреща, 19 січня, публікує Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, скрізь буде хмарно, без істотних опадів.

Максимальні нічні морози – до -3 градусів – очікуються практично на всій території України, окрім сходу, де буде -2, та півдня – від -1 до +1.

Вдень стане ще тепліше. У західних областях -2, у північних, східних та центральних – близько 0 градусів.

На півдні – від +2 до +4.

У Києві на Водохреща хмарно, без істотних опадів, вночі та вдень – від 0 до -2 градусів.

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Синоптик Наталя Діденко у Facebook написала, що чергове похолодання прийде в Україну з 21 січня.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на 2019 рік.