PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Погода на Водохреща (КАРТА)/

Погода на Водохреща (КАРТА)

На Водохреща, 19 січня, в Україні не буде традиційних морозів.

погода

Прогноз погоди на Водохреща, 19 січня, публікує Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, скрізь буде хмарно, без істотних опадів.

Максимальні нічні морози – до -3 градусів – очікуються практично на всій території України, окрім сходу, де буде -2, та півдня – від -1 до +1.

Вдень стане ще тепліше. У західних областях -2, у північних, східних та центральних – близько 0 градусів.

На півдні – від +2 до +4.

У Києві на Водохреща хмарно, без істотних опадів, вночі та вдень – від 0 до -2 градусів.

Читайте: Штормове попередження та морози: погода на тиждень в Україні

Синоптик Наталя Діденко у Facebook написала, що чергове похолодання прийде в Україну з 21 січня.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на 2019 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка