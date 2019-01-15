У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. Список адрес і карту публікують Факти ICTV.
Київзеленбуд оприлюднив список пунктів утилізації новорічних ялинок.
Після використання їх можна здати за наступними адресами:
- Вулиця Тростянецька, 58А;
- проспект Визволителів, 6;
- вулиця Електротехнічна, 26;
- просп. С. Бандери, 26А;
- вул. Залізничне шосе, 1;
- Залізничне шосе, 61;
- вул. Дмитрівська, 16А (Куренівка);
- провулок Герцена, 6;
- проспект Голосіївський, 87;
- вулиця Новопольова, 95;
- вулиця Бетховена, 8;
- Бориспільське шосе, 23 км;
- просп. Броварський, 2А;
- вулиця Дмитрова, 17А;
- вул. Радистів, 1В;
- Микільське лісництво;
- Броварське лісництво, кв. №72.
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