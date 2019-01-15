У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. Список адрес і карту публікують Факти ICTV.

Київзеленбуд оприлюднив список пунктів утилізації новорічних ялинок.

Після використання їх можна здати за наступними адресами:

Вулиця Тростянецька, 58А;

проспект Визволителів, 6;

вулиця Електротехнічна, 26;

просп. С. Бандери, 26А;

вул. Залізничне шосе, 1;

Залізничне шосе, 61;

вул. Дмитрівська, 16А (Куренівка);

провулок Герцена, 6;

проспект Голосіївський, 87;

вулиця Новопольова, 95;

вулиця Бетховена, 8;

Бориспільське шосе, 23 км;

просп. Броварський, 2А;

вулиця Дмитрова, 17А;

вул. Радистів, 1В;

Микільське лісництво;

Броварське лісництво, кв. №72.

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