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Факти / Україна / Пункти утилізації новорічних ялинок (СПИСОК)/

Пункти утилізації новорічних ялинок (СПИСОК)

У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. Список адрес і карту публікують Факти ICTV.

Новорічна ялинка

Київзеленбуд оприлюднив список пунктів утилізації новорічних ялинок.

Після використання їх можна здати за наступними адресами:

  • Вулиця Тростянецька, 58А;
  • проспект Визволителів, 6;
  • вулиця Електротехнічна, 26;
  • просп. С. Бандери, 26А;
  • вул. Залізничне шосе, 1;
  • Залізничне шосе, 61;
  • вул. Дмитрівська, 16А (Куренівка);
  • провулок Герцена, 6;
  • проспект Голосіївський, 87;
  • вулиця Новопольова, 95;
  • вулиця Бетховена, 8;
  • Бориспільське шосе, 23 км;
  • просп. Броварський, 2А;
  • вулиця Дмитрова, 17А;
  • вул. Радистів, 1В;
  • Микільське лісництво;
  • Броварське лісництво, кв. №72.

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