До виборів залишається все менше часу. Що може вплинути на рейтинг кандидатів у президенти і хто має шанс на другий тур – у матеріалі Фактів ICTV.

Вже декілька тижнів офіційно триває передвиборча кампанія. Кандидати запустили політичні реклами та агітують свій електорат з’явитись на дільницях аби зробити правильний вибір.

Як показує практика, у передвиборчий період статись може будь-що. У 2014 році, наприклад, до лютого, тобто за чотири місяці до виборів, Віктор Янукович фігурував у соцопитуваннях як один з фаворитів. Згодом, події 20-го лютого на Інститутській кардинально змінили рейтинги.

Факти ICTV розповідають про передвиборчі тенденції 2019 року і те, які неочікувані повороти подій можуть відбутись.

Рекордна кількість кандидатів

Офіційні дані про тих, хто буде брати участь у виборах, ЦВК оголосить 8-го лютого. Але вже можна припустити, що їх буде більше, аніж у 2004 році, коли за президентський пост змагалось аж 26 кандидатів. Поки що в ЦВК подало документи 11 осіб.

– На електоральному полі буде дуже багато кандидатів, які матимуть підтримку від 0,1% до декількох відсотків. Вони зможуть зіграти свою роль, – впевнений політолог Віталій Бала.

Технічні кандидати, які набиратимуть 0,5-1,5% голосів, відбиратимуть їх у потенційних фаворитів, що мають намір вийти у другий тур. Вони будуть зменшувати шанси одних фаворитів і навпаки підвищувати їх іншим.

Експерт додає, що цьогорічна кампанія буде непередбачуваною і складною.

До речі, через таку кількість претендентів сьогодні немає сумніву у тому, що другий тур президентських виборів відбудеться. З великою кількістю учасників кандидату буде важко набрати більше 50% голосів у першому турі.

Основні фаворити

Дані соціологічних рейтингів різняться. В залежності від того, хто їх замовляє, яка компанія займається, наскільки якісно зроблена добірка і навіть, за який час до виборів проводилось опитування, думки українців розходяться.

Віталій Бала виділив три політичні сили, що мають сьогодні найкращі рейтинги:

– За великим рахунком, тільки три політичні лідери мають серйозну розгалужену структуру – це партії Порошенко, Тимошенко і донедавна Опозиційний блок, який розділився на дві частини.

Таким чином, він прогнозує, що у другий тур виборів вийдуть Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

– Якщо Тимошенко і Порошенко не будуть робити серйозних помилок, то шанси інших кандидатів потрапити у другий тур будуть дуже проблематичними, – додає експерт.

При чому перевага Порошенко у тому, що він фактично має “реальний інструментарій в руках”. Він, як президент, може приймати політичні рішення, які позитивно позначаться на його рейтингу. Такий ефект, наприклад, спричинив нещодавно отриманий томос.

Політолог нагадує, що незабаром Верховна Рада має у другому читанні розглянути президентські зміни до Конституції та закон про мову, і тут можуть вдатись до маніпуляцій.

– Влада сьогодні може змусити опонентів голосувати за свої пропозиції. А якщо опоненти не будуть голосувати, влада зможе звинувачувати їх у цьому.

Кардинальні зміни

Чи є сьогодні кандидат, який зможе несподівано увійти у першу п’ятірку? Віталій Бала впевнений, що ще зарано про це говорити:

– Можна буде відповісти тільки тоді, коли вони почнуть передвиборчу кампанію.

Якщо програма кандидата буде значно відрізнятись від конкурентів, матиме свою особливість, яка вирізнятиме її серед десятка інших – він зможе отримати підтримку електорату:

– Їм треба буде провести технологічно-неординарну виборчу кампанію. Якщо їм вдасться, то зможуть стати основними кандидатами. Крім всього іншого, вони мають розраховувати на помилки і Тимошенко, і Порошенко.

Неочікувана заява Володимира Зеленського у цьому контексті хоч і спричинила шум, але навряд надасть йому перевагу перед політиками:

– Треба подивитись, чи зможе він дійсно привести людей на дільниці і чи дійсно люди захочуть за нього голосувати. Тут є проблеми. Хоча і з точки зору впізнаваності, 100% знають, хто такий Зеленський.

А от інший кандидат, Анатолій Гриценко, впевнено тримався в п`ятірці, але останнім часом почав втрачати позиції.

– Я вважаю хибними деякі меседжі, які він робить. Для прикладу, він себе позиціонує як єдиний демократичний опозиційний кандидат, що насправді – нонсенс. І в нього розфокусована компанія. Часу не так багато і чим більше різних меседжів, тим людям важче сприймати і мотивувати їх, щоб вони пішли і проголосували.

Втім, представивши свою передвиборчу кампанію, він має можливість повернути провідні позиції.

Чому рейтинги не точні?

Хоч якими б точними і якісними не були рейтинги, не факт, що вони будуть відповідати результатам виборів. Це зумовлено людським фактором – є ті, хто не визначився, є ті, хто збрехав або наприклад передумав.

– Є велика кількість людей, які відмовляються відповідати на питання або не хочуть говорити, що будуть голосувати за владу, а потім підуть і проголосують за владу.

Окрім того, до виборів ще 2,5 місяці, а за цей час можуть статись події, які вплинуть на настрої електорату.

– В нас достатньо чутливий емоційний фон в країни, можуть відбутись певні події і внутрішні і зовнішні, які серйозно вплинуть на кінцевий результат, – підсумував Віталій Бала.

Соціологічні рейтинги – поле для маніпуляцій. Особливо напередодні виборів. Чутливий виборець легше проголосує за рейтингового кандидата, який за опитуваннями перемагає, аніж за свого фаворита, що все одно програє. Тому варто не піддаватись на маніпуляції, критично мислити і 31 березня зробити вибір виважено.

Фото: dreamstime, gettyimages, Виталий Бала

Лілія Ященко