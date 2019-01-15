Коли українських моряків вели по коридору Лефортовського суду у Москві, їм аплодували.

Українським морякам аплодували під час того, як їх вели по коридору Лефортовського суду у Москві, повідомляє InfoResist.

Крім того, на підтримку українських моряків під стінами суду провели акції з вимогою звільнити їх.

На плакатах учасників акції можна було побачити такі слогани як Звільнити українських моряків з російських в’язниць.

Під час засідання суду четверо українців відмовилися відповідати на питання, які не пов’язані з установкою їхньої особистості.

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Засідання проводять в закритому режимі, проте один з адвокатів звернув увагу на те, що в матеріалах справи не присутні документи з грифом Секретно, а тому причин для проведення закритого засідання суду немає.

До слова, завдяки зусиллям російських правозахисників та активістів на допомогу українським морякам вдалося зібрати понад 500 тис. рублів (близько 209 тис. грн).

Відео: Телеканал 360

Фото: Olga Siromakha