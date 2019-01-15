З 16.00 15 січня Укрзалізниця відновлює повернення квитків на сайті booking.uz.gov.ua на мобільній версії сайту і в додатках.

Укрзалізниця відновлює повернення квитків на сайті booking.uz.gov.ua, повідомляє прес-служба компанії.

Призупинення виконання операцій повернення квитків через інтернет діяло з метою запобігання зловживань у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року.

– Про виправданість вжитих заходів свідчить наявність квитків на період новорічних та різдвяних перевезень цього зимового сезону, – йдеться в повідомленні.

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Аналіз фахівців показує, що переважна кількість квитків викупається через інтернет в перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда.

Квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Вжиті заходи щодо обмеження повернення квитків через інтернет повинні були забезпечити надходження у вільний продаж квитків для реальних пасажирів.

До речі, Укрзалізниця планує двічі підвищити вартість проїзду у 2019 році.