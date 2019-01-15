19 січня у Києві працюватимуть 11 місць, де можна буде безпечно купатись на Водохреща.
З 7.00 до 21.00 на кожній локації чергуватимуть рятувальники та медики, йдеться на сайті pleso.org.
Дніпровський район
пляж Дитячий (біля каплиці в Гідропарку)
пляж Венеція (острів Долобецький, поруч з Містом спорту)
пляж Передмістна Слобідка (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври)
пляж Центральний (Труханів острів, поруч з пішохідним мостом);
пляж Тельбін (проспект Павла Тичини)
пляж Райдужний (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини).
Оболонський район
пляж Вербний (озеро Вербне, вул. Приозерна)
місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);
парк Наталка (вул. Оболонська Набережна);
пляж Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 7 лінія).
Деснянський район
зона відпочинку Троєщина (вул. Оноре де Бальзака).
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Нагадаємо, щорічно Водохреща християни відзначають 19 січня. Чим цей день особливий – у матеріалі Фактів ICTV.