За два роки дії експортного мита на металобрухт українські металурги виплавили 42 млн т сталі, споживши 6,48 млн т металобрухту.

Про це повідомив президент Об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

Він нагадав, що у вересні 2016 року було запроваджено мито на експорт брухту чорних металів строком на один рік в розмірі €30 за тонну. Потім народні депутати ще двічі продовжували терміни її дії, а в червні 2018 року ставка була підвищена до €42.

– Протягом першого року дії мита (з жовтня 2016 по вересень 2017) вітчизняні метпідприємства зберегли обсяги виплавки сталі на рівні 20,7 млн т. А вже на другий рік (з жовтня 2017 по вересень 2018) – збільшили на 3%, до 21, 35 млн т, – підкреслив Каленков.

– І це при тому, що у меткомбінатів були операційні проблеми з виробничими потужностями. Наприклад, у 2017 році Дніпровський МК з міста Кам’янське простоював протягом 4 місяців. А вже в 2018 році АрселорМетал Кривий Ріг періодично зупиняв окремі агрегати аж до повної зупинки в травні, – зазначив президент Укрметаллургпрома.

За його даними, ще більший позитивний ефект введення мита принесло електрометалургійним підприємствам, які працюють виключно на металобрухт (близько 90% сировини – це лом). Крім того, за 24 місяці випуск продукції підвищили і трубні заводи, які купують сталь у метпідприємств, – на 26%, до 1,1 млн т.

– Зростання виробничих показників на підприємствах ГМК обумовлено тим, що металобрухт залишився в країні. Так, з жовтня 2016 року по вересень 2018 року постачання брухту на меткомбінати збільшилося на 24%, з 2,67 млн т до 3,3 млн т. При цьому дефіцит сировини за цей же період хоч і не зник, але скоротився в 10 разів – з 20% до 2%, або з 725 тис. т до 76 тис. т, – зазначив Каленков.

Він також спростував заяви про те, що мито “остаточно вб’є експорт металобрухту”.

– Цього не сталося. За час першого року поставки сировини на зовнішні ринки практично не змінилися в абсолютних цифрах (було 355 тис. т, стало 362 тис. т), так за другий рік експорт брухту зріс майже на чверть або на 24%, до 448 тис. т при цьому, надходження до бюджету від експорту за 24 місяці збільшилося в 4 рази – з 112 млн грн до 458 млн грн, – підрахував президент Укрметалургпрому.

– Противники мита стверджують, що ціни на лом занижені в порівнянні зі світовими, зокрема, в Туреччині, яка є бенчмарком для українського ринку. Але і цей міф розбивають цифри: протягом двох років дії мита зростання котирувань на металобрухт в Україні в доларовому еквіваленті становить 85%, тоді як рівень імпортних цін в Туреччині зріс за той же період на 57%, – підсумував Каленков.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект №9474 про внесення змін до розділу закону України про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку, яким пропонується підняти до €58 за 1 тонну і продовжити мито на експорт металобрухту на 3 року.