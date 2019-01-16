PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Окупанти стягнули танки на схід від Донецька - ОБСЄ/

Окупанти стягнули танки на схід від Донецька – ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська стягнули за межі виділених місць для зберігання військової техніки 21 танк в Донецькій області.

ОБСЕ

Важке озброєння РФ розміщується не лише за лініями відведення, але й за межами виділених місць на зберіганні.

Зафіксований 21 танк окупантів в районі села Тернове Донецької області, йдеться  у звіті СММ ОБСЄ.

Так, 13 січня спостерігачі БПЛА СММ зафіксували там 21 танк (тринадцять Т‑72 і вісім Т‑64) російсько-окупаційних військ.

Читайте: Розвідка боєм і прикриття об’єктами інфраструктури: як хитрують бойовики на Донбасі

Бойовики демонструють так небажання дотримуватись Мінських домовленостей та підтверджують зацікавленість у загостренні конфлікту.

Російсько-окупаційні війська не пускають спостерігачів ОБСЄ до контрольованих ними територій, особливо, до ділянок, прилеглих до кордону з Росією.

Наприклад, біля Сєверного та Ізвариного окупанти наказали патрулю СММ покинути зазначені райони.

Нагадаємо, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка