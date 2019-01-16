Російсько-окупаційні війська стягнули за межі виділених місць для зберігання військової техніки 21 танк в Донецькій області.
Важке озброєння РФ розміщується не лише за лініями відведення, але й за межами виділених місць на зберіганні.
Зафіксований 21 танк окупантів в районі села Тернове Донецької області, йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Так, 13 січня спостерігачі БПЛА СММ зафіксували там 21 танк (тринадцять Т‑72 і вісім Т‑64) російсько-окупаційних військ.Читайте: Розвідка боєм і прикриття об’єктами інфраструктури: як хитрують бойовики на Донбасі
Бойовики демонструють так небажання дотримуватись Мінських домовленостей та підтверджують зацікавленість у загостренні конфлікту.
Російсько-окупаційні війська не пускають спостерігачів ОБСЄ до контрольованих ними територій, особливо, до ділянок, прилеглих до кордону з Росією.
Наприклад, біля Сєверного та Ізвариного окупанти наказали патрулю СММ покинути зазначені райони.
Нагадаємо, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на Донбасі.