Вже четвертий місяць поспіль триває рейдерська атака на агрокомпанію Росток-Холдинг – одну з найбільших аграрних компаній в Україні.

Як зазначає голова ради директорів групи Віктор Купавцев, корумпованість судів і прокуратури Харківської області, а також правоохоронних органів Харківської, Сумської та Чернігівської областей, протизаконні дії Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призвели до ситуації, коли роботу успішної агрокомпанії повністю заблоковано через рейдерів.

Активна фаза рейдерської атаки на компанію почалася в жовтні 2018 року. Одночасно в один день була заблокована робота всіх 17 підприємств холдингу в Чернігівській і Сумській областях.

Як з’ясували юристи компанії, 20 вересня Харківський районний суд Харківської області, який знаходиться в смт. Покотилівка, виніс рішення, згідно з яким була зупинена робота всіх підприємств агрохолдингу. В якості запобіжного заходу суд застосував арешт активів та заборону збирати урожай, а також здійснювати продаж зерна.

Керівники Росток-Холдинг звернулися до Президента України, генерального прокурора із заявою про те, що успішну агрокомпанію намагаються захопити рейдерським способом.

По-перше, всі роботи були заблоковані в активний період завершення збору врожаю.

По-друге, судові постанови про заходи були винесені суддею Ярославом Шинкарчук в один і той же день, таємно, без виклику представників підприємств, з позбавленням права на захист і з порушенням принципів розумності, доцільності та своєчасності заходів.

По-третє, рішення виніс Харківський районний суд Харківської області, хоча всі підприємства Росток-Холдинг знаходяться на Сумщині та Чернігівщині.

знаходяться на Сумщині та Чернігівщині. По-четверте, накладення арешту на корпоративні права всіх підприємств групи, нерухомість і зерно в якості доказів у кримінальному провадженні носить протиправний і замовний характер, оскільки зазначені об’єкти не можуть бути доказами в такому виробництві.

В результаті необґрунтованого та незаконного рішення судді Шинкарчука замість того, щоб збирати і реалізовувати урожай, аграрії та юристи Росток-Холдинг протистоять спробам рейдерів відібрати їх підприємства. У той же час журналісти провели своє розслідування і знайшли багато цікавої інформації про замовників та виконавців рейдерської атаки.

Як стало відомо, відправною точкою в даній ситуації став позов бізнесмена Якова Грибова, який проживає в Росії, до акціонерів Росток-Холдинг. За його клопотанням ведення всієї справи прокуратура передала в Харківську область – нібито “через недовіру бізнесмена до слідчих органів центральних областей”.

Але згодом стало ясно, що причина зовсім в іншому – саме в Харківській області знайшлися прокурори і судді, які готові були виносити “потрібні” рішення з численними порушеннями законодавства.

– Суддею Шинкарчуком приймається рішення про арешт корпоративних прав, зерна, які не можуть бути речовими доказами. Не заарештовують моє особисте майно і акції. Мені здається, що рішення судді – це спланована акція, щоб паралізувати власне роботу підприємств, – зазначає голова ради директорів групи Росток-Холдинг Віктор Купавцев.

Незабаром ситуація почала повертатися в правове русло після рішення Харківського апеляційного суду, яким було скасовано арешти на зерно і робота підприємств була розблокована. Аграрії вдень і вночі намагалися врятувати урожай, що залишився в полях, і відвантажувати зерно з елеваторів, щоб виконати зобов’язання перед своїми партнерами.

Однак дуже швидко на полях і на елеваторах агрохолдингу з’явилися нові учасники схеми рейдерського захоплення – представники Державної служби охорони, поліції, а разом з ними – знамениті “тітушки”, без яких вже не обходиться жодна рейдерська атака. Вони почали фізично блокувати збір врожаю і відвантаження зерна, посилаючись на команду свого керівництва.

При цьому на прохання юристів Росток-Холдинг до працівників ДСО показати відповідні документи – останні пред’явити нічого не змогли. Так боротьба за врожай поступово перетворилася на фізичне протистояння рейдерам.

Однак, фізично блокуючи роботу підприємств, рейдери свідомо затягували час, намагаючись фінансово знекровити підприємства. Не відвантажується урожай – у холдингу зриваються контракти, підприємства стають максимально вразливими і незахищеними.

Одночасно рейдери готували останній “козир” в схемі рейдерського захоплення підприємств агрохолдингу. Знову в таємному режимі все той же суддя Харківського районного суду Харківської області Ярослав Шинкарчук виніс нове рішення – про передачу корпоративних прав та нерухомості підприємств Росток-Холдинг в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА).

Виникає логічне запитання: як зі справою Росток-Холдинг пов’язані корупційні злочини, і чому активи агрокомпанії передаються АРМА, коли сама справа ще не розслідувана і не доведено до логічного завершення, адже до цього часу немає вироку суду.

Але відповідь на це питання стала зрозумілою, коли повідомили, кому саме АРМА передала в управління активи Росток-Холдинг. Як відомо, згідно із законом, коли корпоративні права та нерухомість передаються в управління АРМА, агентство повинно провести конкурс і визначити керуючого заарештованими активами.

У реальності в “кращих традиціях” рейдерських захоплень напередодні Нового року на всіх підприємствах агрокомпанії з’явилися озброєні люди в камуфляжі, які заблокували входи, не пускали на роботу працівників, погрожували стріляти, якщо хтось зробить спробу пройти на своє робоче місце.

Керівникам підприємств повідомили, що вони відсторонені від роботи, і в компанії тепер новий керівник. А далі – ланцюжок рейдерської схеми замкнувся. Новим керуючим Росток-Холдинг, якого призначило АРМА, виявилося ТОВ АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН.

Бенефіціарним власником і єдиним засновником якого є Тарасов Сергій Дмитрович – один і бізнес-партнер Якова Грибова, який і подав влітку позов до акціонерів Росток-Холдинг, в зв’язку з чим було відкрито кримінальне провадження та заарештовані активи агрохолдингу.

Тепер ясно, для чого це було зроблено – щоб в результаті ланцюжка рішень корумпованих суддів і чиновників активи Росток-Холдинг були в підсумку передані в управління товаришові Грибова.

Таким чином, проти Росток-Холдинг була задіяна класична рейдерська схема за участю прокуратури і судів Харківської області, правоохоронних органів і представників ДСО Сумської та Чернігівської областей, Національного агенства АРМА, приватних охоронних структур та “тітушок”. Мета схеми одна – заволодіння підприємствами успішної аграрної компанії.

Зараз ситуацією, що склалася навколо рейдерського захоплення Росток-Холдинг, зацікавилося Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). 10 січня 2019 році старшими детективами НАБУ розпочато досудове розслідування протиправних дій посадових осіб Національної поліції в Харківській області, Харківської місцевої прокуратури №6, судової гілки влади, а також Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Росток-Холдинг – вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництво і продаж молока. Під контролем групи близько 60 тис. га. До групи також входять 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та ряд торгових компаній.