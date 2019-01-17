У коментарі телеканалу ICTV Леонід Кучма розповів, що знає Володимира Горбуліна з 1961 року.

– Усе життя Володимир Павлович був дуже активною людиною – і в техніці, і в політиці, і в культурі, – наголосив президент України (1994 – 2005 рр.) Леонід Кучма у коментарі телеканалу ICTV з нагоди 80-ти річного ювілею державного діяча, політика, вченого Володимира Горбуліна.

Леонід Кучма пригадав, як у 1961 році в КБ Південне почалося його знайомство з Володимиром Горбуліним. Про Володимира Павловича він говорить як про доброго друга, з яким пов’язане все його життя – відкриту людину із прекрасним почуттям гумору, яка заслуговує на найвищу повагу та довіру.

– Я дуже близько був знайомий з його сім’єю – і з батьками, і дружиною Валентиною, дай Бог і їй здоров’я. Часто зустрічались в неофіційних ситуаціях. Компанейська людина, з ним приємно проводити своє дозвілля. Не те що – прийшов, сів, сказав, що “я великий і давайте, бігайте навколо мене і говоріть мені компліменти”. Ні, він – звичайна людина, але людина високого інтелекту, високого розуму, високої професійності. Ось це дало йому можливість бути поміченим на всіх щаблях української політики, – наголосив Леонід Кучма.

В 1992 році Леонід Кравчук призначив Володимира Горбуліна генеральним директором Національного космічного агентства України. Саме тоді була затверджена космічна програма незалежної держави. В своєму коментарі Леонід Кучма акцентував роль Горбуліна у становленні космічної галузі незалежної України, особливо відзначивши його особистий внесок у міжнародну програму Морський старт.

– В ті роки дійсно розвивалась вся космічна галузь. Я не маю на увазі тільки КБ Південне, Південний машинобудівний завод – вся Україна! Тільки в Харкові скільки було підприємств, які працювали на наш завод! А скільки в Києві, починаючи від такого заводу, як Арсенал, радіозавод… Вся Україна, можна сказати, працювала на нас тоді. І його заслуга була в цьому плані величезна. Бо треба розуміти ту справу, якою ти займаєшся, і треба мати характер і силу, щоб ті програми, ті завдання, які стояли перед галуззю, виконати. Треба було топати по всім кабінетам, в тому числі, зважаючи на той жахливий фінансовий стан, та Володимиру Павловичу вдавалося достатньо мати коштів для того, щоб ми не зупинились, – підкреслив Леонід Данилович.

– Ви добре знаєте, які часи ми тоді пережили. Можна було тоді кинути ракетно-космічну галузь, сказати: ладно, вона нам не потрібна. Але ж ми знаходили вихід. І Володимир Павлович, як один із стовпів цієї політики, робив все можливе й неможливе для того, щоб ми не залишились на узбіччі.

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Вже у свою першу президентську каденцію Леонід Кучма залучає Володимира Горбуліна до найвідповідальнішої роботи:

– Мені хотілося мати такі кадри поближче і він став першим секретарем Ради Національної безпеки і оборони. На його плечах – розробка всіх програм національної безпеки, розвиток армії нашої і багато-багато проблем, які з цим пов’язані. Так що мені здається, що він зробив в Україні набагато більше, ніж про нього згадують, – каже Леонід Кучма. – Я знав, хто такий Володимир Павлович Горбулін, я знав, що на нього можна покластися в будь-якій ситуації.

Фото: kuchma.org.ua