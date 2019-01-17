Київпастранс відновлює патрулювання з поліцією в столичному громадському транспорті після нападу на контролера.

Київпастранс відновлює рейди з поліцією в громадському транспорті, йдеться в повідомленні комунального підприємства в Facebook.

Рішення було прийнято після нападу на контролера 15 січня.

Під час перевірки квитків контролерами в тролейбусі №27 пасажир без квитка почав просуватися до виходу на кінцевій зупинці. При цьому він відмовився платити штраф у сумі 160 гривень. Контролер перегородив порушнику вихід і не випускав його з тролейбуса. Тоді він ударив кондуктора в обличчя і, вхопившись руками за поручні, почав бити ногами в спину.

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У відомстві вважають, що відновлення рейдів захистить пасажирів і співробітників від агресивних порушників і допоможе у вирішенні конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня підвищили до 8 гривень.