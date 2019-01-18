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Грип у Чернігові: карантин у школах продовжили ще на тиждень

У Чернігові через велику кількість хворих на грип у школах продовжили додаткові канікули ще на тиждень – до 28 січня.

Грип у Чернігові: карантин у школах продовжили ще на тиждень

Про це повідомив заступник мера Чернігова Олександр Ломако у Facebook.

– У зв‘язку зі складним перебігом та великою кількістю хворих на грип, вимушені канікули у школах Чернігова триватимуть ще мінімум тиждень, – написав чиновник.

Таким чином, навчальний процес буде відновлено 28 січня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Чернігові в школах і лікарнях введено карантин через підвищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ.

Читайте: Грип і застуда: як відрізнити симптоми

До речі, у Чернігові через ускладнення грипу померла вагітна жінка.

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