У Чернігові через велику кількість хворих на грип у школах продовжили додаткові канікули ще на тиждень – до 28 січня.

Про це повідомив заступник мера Чернігова Олександр Ломако у Facebook.

– У зв‘язку зі складним перебігом та великою кількістю хворих на грип, вимушені канікули у школах Чернігова триватимуть ще мінімум тиждень, – написав чиновник.

Таким чином, навчальний процес буде відновлено 28 січня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Чернігові в школах і лікарнях введено карантин через підвищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ.

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До речі, у Чернігові через ускладнення грипу померла вагітна жінка.