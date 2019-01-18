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Київ увійшов у топ-5 рейтингу найдешевших VIP-готелів світу

Київ зайняв 4 позицію в рейтингу найдешевших 5-зіркових готелів.

Київ увійшов у топ-5 рейтингу найдешевших VIP-готелів світу

Рейтинг міст склали експерти з турагентства Globehunters, передає Independent.

Фахівцям довелося проаналізувати ціни на проживання в 5-зіркових готелях у 170 країнах світу.

Українська столиця розташувалася на 4 місці. Проживання в VIP-готелі Києва обійдеться у $51 за ніч.

Читайте: Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній у світі за 2018 рік

На першому місці турецька Анталія, в якій можна переночувати люксовому готелів за $39,6, на другому Мехіко – $41, а на третьому Шарм-еш-Шейх в Єгипті – $50,5.

Раніше Факти ICTV писали, що з 6 квітня 2019 року авіакомпанія Turkish Airlines запускає прямий рейс з Бодрума до Києва. Літак на популярний курорт літатиме один раз на тиждень.

Фото: kievpage

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