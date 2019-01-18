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Поїзд “чотирьох столиць” змінює графік – коли і як їздитиме

З 30 січня міжнародний потяг “чотирьох столиць” №31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига змінить графік і курсуватиме чотири рази на тиждень.

поезд четырех столиц

Починаючи з 30 січня міжнародний потяг “чотирьох столиць” курсуватиме чотири рази на тиждень, повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов розповів, що про збільшення періодичності курсування поїзда домовилися залізничні адміністрації України, Білорусі, Литви та Латвії, оскільки маршрут поїзда користується попитом у пасажирів.

За його словами, пасажиропотік у напрямку Київ – Рига становить 49%, у зворотному – 40%.

– Це хороші показники, говорять про популярність сполучення в європейські столиці і його економічну рентабельність для української залізниці, – сказав він.

Аналіз пасажиропотоку свідчить, що найбільше пасажирів їдуть в Латвію (45%) і Литву (38%). В Білорусь їдуть 17%.

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Всього в період з 28 вересня 2018 року до 11 січня 2019 в обох напрямках поїздом подорожували понад 4,3 тис. пасажирів.

З періодичністю курсування раз в чотири дні поїзд №31/32 відправлятиметься з Києва з 30 січня, а у зворотному – з Риги з 31 січня. Розклад руху поїзда не змінюється.

Нагадаємо, Укрзалізниця почала продаж квитків на поїзд “чотирьох столиць” в серпні 2018 року.

Фото: Євген Кравцов/Facebook.

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