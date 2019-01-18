Росія буде тягнути час до завершення виборів і при відсутності нових договорів може зупинити транзит газу через Україну на початку 2020 року.

Таку думку висловив на прес-конференції глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Він зазначив, що за умови ведення газових переговорів про нові контракти в 2019 році часу для їх укладення після виборів в Україні буде досить, але варіант припинення транзиту можливий, передає Інтерфакс-Україна.

Коболєв нагадав, що таке вже було – в 2006-му і 2009-му.

– Обидва рази в січні, створюючи шалений тиск як на Європу, так і на Україну, – зазначив чиновник.

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Нагадаємо, у липні 2018 року Нафтогаз подав позов до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з російською компанією Газпром.

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