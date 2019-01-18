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Свободу судноплавства у Керченській протоці перевірить моніторингова місія

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас погодили зустріч експертів, у ході якої обидві сторони обговорять моніторингову місію у Керченській протоці.

Керченська протока

У ході цієї зустрічі будуть порушені різного рівня питання – політичні, юридичні та технічні, передає Інтерфакс-Україна.

– Якщо у нас буде спільне бачення, то ми зможемо далі працювати з російською стороною, – сказав Клімкін.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини впевнений, що вдасться домовитися про такий моніторинг. Маас вважає, що необхідно провести деескалацію у регіоні Азовського моря.

– Це є осередком небезпек і для регіону, і для залучених сторін, які можуть мати довгострокові наслідки, – роз’яснив міністр.

Німецька і французька сторони готові взяти на себе витрати по забезпеченню моніторингової місії.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив на прес-конференції, що Україна підтримує ідею Німеччини щодо розміщення міжнародної місії у Керченській протоці.

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