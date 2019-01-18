Україна не проти розміщення міжнародної місії у Керченській протоці, ідею якої запропонувала Німеччина.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив на прес-конференції, що Україна підтримує ідею Німеччини щодо розміщення міжнародної місії у Керченській протоці.

За його словами, Київ підтримує зазначену ідею, якщо місією не маніпулюватиме Росія.

Клімкін додав, що з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом вже обговорювали міжнародний контроль у Керченській протоці.

– Це можливість фахівців, які б незалежно дивилися на те, що робить Росія, і прекрасно розуміли, що треба виходити з принципів міжнародного права, що ніякого російського уявлення про якісь кордони там немає, – сказав міністр закордонних справ.

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До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може ввести подвійне громадянство, але з обмеженням для осіб з російським громадянством.