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Україна розірвала 49 договорів з Росією, на черзі ще 50 – Клімкін

Україна припинила дію 49 договорів з Росією, планує розірвати ще майже 50.

Україна розірвала 49 договорів з Росією, на черзі ще 50 – Клімкін

Україна розірвала 49 договорів з Росією, на черзі ще майже 50 угод.

Про це повідомив міністр закордонних справ павло Клімкін під час прес-конференції.

Він зазначив, що це 21 міждержавна угода, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих і 3 міжрегіональні.

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Павло Клімкін також додав, що МЗС переглядає договірну базу з РФ і працює над створенням другого пакету.

Наразі на відпрацюванні перебувають ще майже 50 угод.

Нагадаємо, 6 грудня парламент схвалив припинення дії договору між Україною і Росією.

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