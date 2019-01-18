19 січня у Києві працюватимуть 11 місць, де можна буде безпечно купатись на Водохреща.

З 7.00 до 21.00 на кожній локації чергуватимуть рятувальники та медики, йдеться на сайті pleso.org.

Дніпровський район

пляж Дитячий (біля каплиці в Гідропарку)

пляж Венеція (острів Долобецький, поруч з Містом спорту)

пляж Передмістна Слобідка (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври)

пляж Центральний (Труханів острів, поруч з пішохідним мостом);

пляж Тельбін (проспект Павла Тичини)

пляж Райдужний (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини).

Оболонський район

пляж Вербний (озеро Вербне, вул. Приозерна)

місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);

парк Наталка (вул. Оболонська Набережна);

пляж Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 7 лінія).

Деснянський район

зона відпочинку Троєщина (вул. Оноре де Бальзака).

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Нагадаємо, щорічно Водохреща християни відзначають 19 січня. Чим цей день особливий – у матеріалі Фактів ICTV.