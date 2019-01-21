51 тисяча українців заробляє більше 55 тисяч гривень на місяць. В основному це правоохоронці, прокурори та судді.

51 тисяча українців отримує заробітну плату більше 55 тисяч гривень на місяць, розповів міністр соцполітики в інтерв’ю РБК-Україна.

На цьому прикладі міністр пояснив важливість проведення реформування ставки єдиного соціального внеску.

За словами Реви, законопроект, запропонований Мінсоцполітики, передбачає регресивну шкалу ставок. Зараз пропозиції відомства узгоджують з роботодавцями та бізнесом.

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Рева зазначив, що при зарплаті близько 55 тисяч гривень, українець повинен заплатити ЄСВ на рівні 22%. Це ж стосується тих, хто заробляє понад 55 тисяч гривень.

До слова, за прогнозами Міністерства фінансів середня зарплата в Україні в 2019 році зросте до 10 129 грн.