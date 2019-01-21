Міністр освіти Лілія Гриневич просить мера Києва Віталія Кличка позбавити дітей-киян пріоритетності навчання в дитячих садках столиці.

Про це повідомив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

– Прочитав лист міністра освіти Лілії Гриневич меру Києва з вимогою переглянути рішення Київради, в якому вводиться пріоритетність для дітей-киян в столичних садках.

Фактично міністр пропонує, щоб київська мерія відмовилася від надання безкоштовного навчання для дітей-киян і від права на першочерговість в електронній черзі в дитячі садки для громадян, які офіційно зареєстровані в Києві. Така вимога викликає, як мінімум, здивування, – вважає парламентарій.

За його словами, в столиці з 2014-го по 2018 рік черга в садах скоротилася з 12 тисяч дітей до 4 тисяч.

– Це пов’язано як з будівництвом нових садів, так і з ремонтом і реконструкцією старих. Але на цьому реформа не закінчується, адже з’являється необхідність оптимізувати наявний обмежений ресурс для вирішення проблеми громади. Ускладнює ситуацію і те, що зараз фінансування дитячих садків повністю лежить на місцевій владі.

Кабінет міністрів в особі профільного Міністерства так і не вирішив проблему додаткового фінансування з боку державного бюджету. Питання навчання іногородніх дітей МОН і зовсім ігнорується. Причина банальна – Міністерство освіти і науки самоусувається від проблеми, не бажаючи брати на себе відповідальність, – продовжує народний депутат.

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Радник мера Києва пропонує міністру взяти відповідальність за фінансування дошкільної освіти Києва.

– Так, може, Лілії Гриневич і Міністерству слід нарешті взяти на себе відповідальність і вирішити питання фінансування дошкільної освіти, як того вимагає Конституція України, про яку так любить згадувати міністр? Цю проблему вирішити дуже легко!

Необхідна зрозуміла і прозора державна програма з чіткими джерелами фінансування. У ситуації, коли дана ініціатива відсутня, ніяких вимог з боку профільного Міністерства щодо фінансування до міст бути не може! Міста намагаються всього лише вирішити проблему, створену МОН, – підсумував Дмитро Білоцерківець.

До слова, в Україні затвердили нові правила вступу до вищих навчальних закладів на ступінь бакалавра і магістра.